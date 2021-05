Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentele Austriei si Poloniei au aprobat joi planul european de redresare, in valoare de 672 de miliarde de euro, destinat sustinerii depasirii consecintelor economice ale pandemiei de COVID-19, ceea ce face astfel posibila incheierea procesului de ratificare a acestui proiect istoric, informeaza…

- Premierul Florin Cițu prezinta miercuri, in Parlament, Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Documentul care prevede accesarea de fonduri din mecanismul european de redresare și reziliența in valoare de 29,2 miliarde de euro urmeaza sa fie trimis luni la Bruxelles. Planul a dus la tensiuni…

- Comisia Europeana intentioneaza ca pana in 2030 sa inchida jumatate dintre cele 50 de cladiri de birouri ale sale din Bruxelles, executivul comunitar urmand sa permita lucrul de acasa si dupa incheierea pandemiei de COVID-19, relateaza marti politico.eu. Comisarul european pentru buget…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a participat, in perioada 21 22 mai 2021, la reuniunea informala a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare ECOFIN , desfasurata la Lisabona, evenimentul fiind primul de acest gen, cu prezenta fizica a participantilor, din anul in curs.In cadrul reuniunii,…

- Romania ar putea primi aproape 4 miliarde de euro in acest an din fondurile europene destinate Planului Național pentru Redresare și Reziliența (PNRR). Primele plati ar putea veni in iulie daca totul va merge conform previziunilor. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile…

- Primele plati din fondul de redresare al UE ar putea veni in iulie daca totul va merge conform planului, au anuntat oficiali de top ai Comisiei Europene, potrivit EUObserver. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile privind modul in care vor folosi fondurile, iar…

- Autoritațile de la Bruxelles au definit un pașaport COVID, un certificat sau o adeverința verde, pentru a ajuta turismul din țarile UE, care a fost doborat din cauza pandemiei de coronavirus. Deja au inceput testele cu pașaportul COVID in Europa, iar acest document ar putea intra in vigoare incepand…