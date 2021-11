Cele 25 de măsuri pe Sănătate discutate de PSD și PNL. Pactul național de solidaritate propus de social-democrați ​PSD și PNL au convenit asupra unui set de masuri urgente pentru sanatate, astfel încât sa fie gestionata criza cauzata de COVID-19. Potrivit surselor HotNews.ro, liberalii și social-democrații au fost de acord cu 25 de masuri propuse de PSD, între care cele care vizeaza testarea extinsa, prescrierea de medicamente antivirale în farmacii cu circuit deschis și încurajarea prezentarii cât mai rapide la medic.



De asemenea, se dorește un pact național de solidaritate în care sa fie implicate autoritațile, cultele religioase, angajatorii și mass-media.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL au convenit asupra unui set de masuri urgente pentru sanatate, astfel incat sa fie gestionata criza cauzata de COVID-19. Potrivit surselor HotNews.ro, liberalii și social-democrații au fost de acord cu 25 de masuri propuse de PSD, intre care cele care vizeaza testarea extinsa, prescrierea…

- Program de guvernare PNL-UDMR. Ciuca vrea folosirea pe scara larga a certificatului de vaccinare Guvernul Ciuca isi propune sa adopte o serie de masuri rapide pentru depasirea crizei sanitare, intre care si folosirea “pe scara larga” a certificatului digital COVID in cat mai multe activitati sociale…

- HOTARARE privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 pentru gestionarea pacienților cu forme severe sau grave de boala transferați in strainatate de statul roman HOTARARE privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a transmis recent primele concluzii trase in urma discuțiilor avute cu experții OMS. Din pacate, Romania se confrunta cu o criza sanitara extrem de mare, astfel ca pandemia de Covid-19 pare sa ne scape de sub control. Ce au discutat reprezentanții…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca alti cinci pacienti infectati cu SARS-CoV-2 vor fi transferati duminica in centrul universitar din Debrecen, Ungaria. Pacientii provin din unitatile sanitare aflate in judetul Bihor, noteaza Hotnews . ”Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis îndemn la rugaciune si grija pentru sanatate, în conditiile în care tara noastra trece prin cel mai greu val al pandemiei de coronavirus. „În aceasta perioada extrem…

- Spitalele publice suspenda, pentru 30 de zile, internarile și operațiile care nu sunt urgențe, a anunțat luni șeful DSU, Raed Arafat. El a precizat ca aceasta masura este luata din cauza crizei COVID, informeaza Hotnews .„Suntem nevoiți sa emitem un ordin pe 30 de zile care prevede ca managerii unitaților…

- Masca devine obligatorie in toate spațiile publice, iar accesul la restaurante, nunți și alte evenimente se face in baza certificatului verde Covid in 13 localitați din județul Ilfov, a decis miercuri Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Masurile vor intra in vigoare din 23 septembrie, relateaza…