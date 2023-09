Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…

- Honor Magic V2 a deschis keynote-ul IFA 2023 de la Berlin, insa noutatea a venit in partea a doua a show-ului, atunci cand a fost anunțat și prezentat noul concept de pliabil al celor de la Honor, pe care compania l-a denumit Honor V Purse, „telefonul-poșeta”, și care se deschide in exterior, spre deosebire…

- Chery, unul dintre cei mai mari producatori de automobile din China, și-a unit forțele cu Huawei, producatorul chinez de smartphone-uri. Impreuna, cele doua companii au creat noul model electric Luxeed, care este dezvaluit intr-o prima imagine oficiala. Noul model urmeaza sa fie lansat oficial mai tarziu…

- Deutsche Bahn, care este detinuta de stat, s-ar confrunta cu intarzieri de cinci pana la sase ani pentru proiectele sale daca guvernul german ar decide sa interzica componentele Huawei pe termen scurt, se arata in articol, care citeaza un document intern al companiei. Un purtator de cuvant al Deutsche…

- Vizitatorii se inghesuie la o gradina zoologica din provincia Zhejiang din estul Chinei, dupa ce un videoclip cu unul dintre urșii de aici a devenit viral, unii internauți sugerand ca animalul arata atat de uman incat ar putea fi un angajat intr-un costum de urs, relateaza marți, 1 august, presa locala,…

- The results at the national Baccalaureate exam provide an unvarnished picture of the failure of the Romanian educational system on Klaus Iohannis's watch, given that only 42 percent of the children who started first grade in 2011 ended up passing the Baccalaureate in 2023, the Save Romania Union…

- Seria nova de la Huawei primește in aceasta vara un nou membru, sub forma lui Huawei nova 11 Pro. Producatorul din Shenzhen are un 2023 mai promițator in ceea ce privește smartphone-urile decat anul precedent, și ramane consistent in credința sa din acest segment, aratata in ultimii ani – anume ca design-ul…