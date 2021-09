Stiri pe aceeasi tema

- De cand a inceput aceasta criza mondiala a pandemie, a crescut enorm preocuparea pentru momentul sfarșitului lumii. Cu toate ca Sfanta Scriptura nu ne permite sa prevedem cu siguranta momentul in care se va produce sfarsitul lumii, ea ne ofera totusi cateva semne care indica apropierea sfarsitului ei.…

- ”Fericiți pana la adanci batraneți..” De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie? Peste 60 la suta din cuplurile care se casatoresc se despart. Temelia nu se pune pe hazard.. Viața nu este facuta numai din atracție! The post Parintele Calistrat – De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie?…

- In zadar vii tu sa imparți sanatate cu forța daca nimeni nu este bolnav. Nu exista sanatate mai presus de sanatate. Bolnavul cauta singur spitalul. Cand ai nevoie de ceva te duci singur și iți iei sau iți faci. Nu vine cineva sa iți faca cu forța haine, ochelari sau sa iți procure hrana etc. […] The…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- Daca mama nu doreste copilul, daca nu-l iubeste, el simte si se raneste sufletelul lui, iar aceste rani il insotesc toata viata. Tot ceea ce simte mama – tristete, durere, teama, neliniste – traieste si el. Ati vazut ce lucru delicat este pentru o femeie sa poarte in pantece un copil? Cata raspundere…

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Am auzit ca au dat o lege prin care un barbat poate sa ramana gravid. Uite ce preocupare avem! Fraților, luati-va tratamentul la timp! Noi facem cateva milioane de avorturi pe an (pe toata planeta), ucidem atatea suflete nevinovate, care s-ar putea naște, și tu ești preocupat sa investești sa nasca…

- “Inima este o tiharaie de nepatruns!” Sf. Vasile Cel Mare E dovedit științific: se poate muri de inima rea, se traduce in limbaj medical prin „cardiomiopatie indusa de stres”. Inima iși schimba forma ca urmare a unei emoții puternice – desparțirea de omul iubit sau decesul unei persoane dragi. Casa…