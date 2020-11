Stiri pe aceeasi tema

- "In cadrul acestei vizite am inventariat posibilitatea de crestere a numarului de paturi la Terapie Intensiva la Spitalul Malaxa unde au nevie de o instalatie de alimentare cu oxigen suplimentara pentru a putea pune in functiune inca cinci paturi de Terapie Intensiva", a declarat Ludovic Orban, luni…

- Autoritațile analizeaza situația Secțiilor ATI Situatia Sectiilor ATI a fost analizata astazi de ministrul sanatatii, împreuna cu premierul. Se cauta solutii nu doar pentru cresterea numarului de paturi, dar si pentru suplimentarea personalului necesar, iar în contextul incidentului…

- Numarul de paturi de Terapie Intensiva pentru pacienții cu COVID-19 va crește cu 200, a anunțat premierul Ludovic Orban, dupa o intrevedere cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Planul pe saptamana...

- Premierul Ludovic Orban susține ca in aceasta saptamana va fi crescuta capacitatea la ATI cu aproximativ 200 de paturi, iar Guvernul va aloca fonduri pentru a se asigura ca toate secțiile ATI din țara funcționeaza conform standardelor. Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele:…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, despre parada de 1 Decembrie Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Foto: www.facebook.com/IonelNicolaeCiuca. Ziua Nationala a României va fi marcata în conformitate cu restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, a spus, astazi, ministrul apararii…

- Spitalul Judetean din Timisoara va avea in structura, in curand, o unitate modulara complet dotata, inclusiv cu paturi de terapie intensiva, pentru diagnosticul si tratamentul pacientilor cu COVID-19, a anuntat, sambata seara, managerul unitatii medicale, Raul Patrascu. Acesta i-a prezentat premierului…

- Cazurile cu COVID in creștere in Judetul Mehedinti Foto: MApN Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut din nou în aceasta saptamâna în Județul Mehedinti, unde au fost raportate peste 60 de noi îmbolnaviri. Cazuri noi au fost înregistrate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat care este situatia din prezent privind numarul de paturi din sectiile de Terapie Intensiva din Romania. Potrivit acestuia, aproape 200 de noi paturi complet echipate au fost puse in folosinta, comparativ cu acum trei saptamani.