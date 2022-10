Stiri pe aceeasi tema

- Un control corespunzator al multimii si al traficului din partea autoritatilor sud-coreene ar fi putut preveni sau cel putin reduce valul de participanti la petrecerea de Halloween de pe strazile din Seul, care a dus la o busculada si la moartea a 154 de persoane, au declarat pentru Reuters mai mulți…

- „In numele guvernului si al poporului chinez, exprim profundele mele condeleante pentru victime”, a declarat presedintele Xi intr-un mesaj adresat omologului sud-corean Yoon Suk-yeol.Acesta a afirmat duminica ca busculada produsa sambata seara in timpul unei petreceri de Halloween la Seul este "o tragedie…

- O petrecere stradala de Halloween s-a transformat intr-un adevarat macel, soldat cu 59 de morți și 150 de raniți. Cel putin 59 de persoane au fost ucise si 150 ranite intr-o busculada dupa ce o multime s-a revarsat intr-un cartier central al capitalei sud-coreene Seul pentru festivitatile de Halloween…

- Poliția din St. Louis, statul american Missouri, l-a identificat pe cel care a deschis focul asupra Liceului Central de Arte Vizuale și Spectacole ca fiind Orlando Harris, un tanar in varsta de 19 ani, care a absolvit școala anul trecut, relateaza AP și Reuters . Anchetatorii spun ca pana acum nu a…

- Autoritațile ucrainene au declarat marți ca au exhumat cadavrele a zeci de persoane, inclusiv civili și un bebeluș de un an, pentru a determina cauza morții in urma retragerii trupelor rusești din doua orașe recent eliberate din estul regiunii Donețk. „Aceștia sunt civili locali și aparatorii noștri,…

- Autoritatile publice au reactionat cu viteza melcului intr-un caz semnalat de o organizatie neguvernamentala. Aceasta informase Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului depre situatia crunta a unei familii din Belcesti, in care mama si cei sase copii erau supusi abuzurilor unui…

- O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman in estul Ucrainei , recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de DPA.Autoritatile nu au stabilit inca precis…