Cele 12 dorințe secrete ale zodiilor - De ce avem nevoie cu adevărat în viață pentru a fi fericiți Fiecare persoana este diferita și, in mod natural, dorințele lor sunt diferite. Dar, uneori, ceea ce iți dorești s-ar putea sa nu fie folositor cu adevarat pentru tine. Vei ințelege astfel ca ceea ce iți dorești din toata inima s-ar putea sa nu fie lucrul de care ai nevoie. Și ceea ce ai nevoie pentru a trai o viața fericita și prospera pe termen lung ar putea fi exact lucrul la care nu te-ai gandit niciodata!Cum sa știi de ce ai nevoie pentru a-ți trai cea mai buna viața? Ei bine, zodia ta poate juca un rol important in a te ajuta sa ințelegi ceea ce ai nevoie fața de ceea ce iți dorești in viața… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare persoana este diferita și, in mod natural, dorințele lor sunt diferite. Dar, uneori, ceea ce iți dorești s-ar putea sa nu fie folositor cu adevarat pentru tine. Vei ințelege astfel ca ceea ce iți dorești din toata inima s-ar putea sa nu fie lucrul de care ai nevoie. Și ceea ce ai nevoie pentru…

- Ai tot ce ai nevoie, dar nu tot ce vrei? A ințelege conflictul dintre nevoie vs. dorința și dorința vs. nevoie inseamna a ințelege secretul harului divin! Fiecare persoana este diferita și, in mod natural, dorințele lor sunt diferite. Dar uneori ceea ce iți dorești s-ar putea sa nu fie benefic pentru…

- Sa visezi un accident poate fi tulburator pentru oricine. Totuși, visele despre accidente nu sunt intotdeauna coșmaruri, ele pot avea numeroase interpretari, in funcție de contextul visului. Descopera ce inseamna cand visezi un accident.Ce inseamna cand visezi un accidentAccidentul in vise simbolizeaza…

- Finlanda este cea mai fericita țara din lume, iar Frank Martela, filosof și cercetator in psihologie care studiaza fundamentele fericirii, a facut trei recomandari demne de urmat, conform CNBC, scrie Adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In ultimii ani, cazurile de divorț prematur au crescut alarmant de mult. In primii ani de mariaj sau chiar la cateva luni de la casatorie, tot mai multe cupluri divorțeaza. De ce? Multe ar fi motivele aici, iar in top se afla infidelitatea. Se pare ca romanii nu au de gand inca sa se vindece de infidelitate.…

- Situat in apropiere de Nisa, in Franța, și la cațiva kilometri de granița cu Italia, principatul are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori, iar puțin sub șapte din 10 dintre aceștia sunt milionari, cel puțin 199 deținand active de 30 de milioane de dolari.

- La 125 de ani de la publicarea romanului despre vampiri al lui Bram Stoker, in luna mai a acestui an, doi cercetatori au analizat intr-o camera din Transilvania un document vechi de peste 500 de ani – semnat de Dracula insuși, scrie The Guardian.