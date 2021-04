Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat marți ca cele 11 nave care transportau animale din Romania și care au fost blocate in zona canalului Suez au ajuns...

- Directorul Animals International, Gabriel Paun, a declarat pentru Libertatea ca au murit „mii de animale” aflate in cele 11 nave care le-au transportat din Romania in drumul lor catre țari din Orientul Mijlociu, in urma blocajului din Canalul Suez.„Mortalitatea a fost mult mai mare decat s-a crezut.…

- ANSVSA anunța ca au fost trimise stocuri suplimentare de hrana și apa pentru oile blocate pe navele romanești. Se ia in calcul debarcarea animalelor in alte porturi din state aflate in apropierea zonei și continuarea tranzitului pana la destinație pe cale rutiera, scrie Mediafax.ro. „La nivelul…

- Vaporul eșuat in Canalul Suez timp de o saptamana a fost deblocat luni dimineața, transmite BBC . Nava ”Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, a esuat pe diagonala canalului, din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand ambele sensuri de navigatie.…

- Zece vapoare din Romania, incarcate cu cel puțin 130.000 de animale vii, sunt blocate in Canalul Suez, in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Blocajul este cel mai mare din istorie și vine dupa eșuarea celui mai mare cargo din lume. Animalele risca sa moara de foame si de sete. Nava care…

- Președintele ANSVSA, Viorel Chioveanu, a declarat la Digi24 ca s-a constituit o celula de criza, sambata seara, dupa ce zece nave care transporta animale vii din Romania sunt blocate in canalul Suez, in drumul lor catre țari din Orientul Mijlociu, și ca s-a decis „suspendarea temporara a exporturilor…

- Ultimul transport cu animale vii care a plecat din Romania catre țari din Golful Persic a fost pe 24 martie, a subliniat sambata seara președintele ANSVSA, dupa ce au aparut informații ca 11 astfel de nave sunt blocate in urma eșuarii unui vas uriaș.

- Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania sunt blocate in Canalul Suez, a anunțat directorul Animals International, Gabriel Paun, ridicand ingrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. In total cel puțin 20 de nave care transporta animale sunt blocate…