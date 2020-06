Stiri pe aceeasi tema

- De 58 de ori apare cuvântul ”incertitudine” în cele circa 70 de pagini ale Raportului privind inflația publicat de Banca Naționala. Deși discursul oficialilor BNR este de regula unul calm, fara ieșiri emoționale, de data aceasta raportul vorbește despre situația actuala ”fara…

- Comisia Europeana: Economia Romaniei va inregistra o contractie de 6% in 2020, urmata de un avans de 4,2% in anul urmator. Deficitul urca la 9,2% din PIB Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6% in 2020, dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental…

- Cresterea deficitul bugetar aferent primului trimestru al anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in luna martie ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii…

- Guvernatorul BNR a anuntat, marți, intr-o declarație de presa , ca varful tensiunilor generate de criza COVID-19 in domeniul monetar, bancar si financiar a fost depasit. In ultimele zile retragerile de numerar, de la BNR, ale bancilor, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor s-au…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța printr-un comunicat ca ​acorda totodata mediului de afaceri, pentru buna funcționare a activitații acestuia, aratând indirect ca este mai "umana". Contribuabilii semnificativi au fost întrebați, uneori telefonic, cu ce probleme…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca a anuntat, luni, ca PFA-urile și Intreprinderile individuale care și-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizație fixa la nivelul unui salariu minim brut pe perioada starii de urgența." Am promis masuri de sprijin economic pentru cei afectați de…

- Suciu, BNR: “Luam primele masuri care sa permita functionarea relativ normala a economiei. Nu este niciun motiv de ingrijorare legat de banii din banci ai oamenilor” Banca Nationala a Romaniei trebuie sa ia in aceasta perioada doua categorii de masuri, una care vizeaza lichiditatea in sistemul…