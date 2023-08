Celco - lider național în domeniul producției de BCA Piața construcțiilor s-a dezvoltat destul de mult in ultimii ani, iar unul dintre materialele pe care constructorii se bazeaza din ce in ce mai mult este BCA-ul. BCA-ul este un material cu multiple utilizari, deosebit de versatil, care permite construirea rapida, izolarea termica a cladirilor și obținerea unor performanțe termice la interior comparabile cu cele ale materialelor tradiționale. Celco- partenerul tau pentru materiale de construcții Celco iți ofera o gama variata de materiale de construcții, special destinate imbunatațirii performanțelor cladirilor și productivitații… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

