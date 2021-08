Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarile din Kabul vor inceta in zilele urmatoare, asa ca va izbucni o criza umanitara mult mai mare in Afganistan, tara cu o populatie de 39 de milioane de locuitori, a atras atentia luni Agentia ONU pentru refugiati (UNHCR), care a facut de asemenea apel la sprijin, potrivit Reuters. Filippo Grandi,…

- Statele Unite au avertizat sambata despre o amenintare "specifica si credibila" in apropierea aeroportului din Kabul si au cerut cetatenilor americani sa paraseasca zona, la doua zile dupa un atac produs in acelasi loc, soldat cu peste 100 de morti, transmite duminica AFP. "Ca urmare a unei amenintari…

- Guvernul britanic a recunoscut vineri ca a comis o eroare in timpul operatiunilor de evacuare a ambasadei sale de la Kabul, dupa ce un jurnalist The Times a gasit in curtea fostei reprezentante diplomatice, aruncate pe jos, hartii continand informatii personale ale mai multor angajati afgani, potential…

- Leon Panetta, fost director al CIA și apoi, secretar al Apararii în timpul mandatul președintelui democrat Barack Obama, a declarat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Corriere della Sera ca Afganistanul ar putea deveni din nou un sanctuar sigur pentru teroriști. Reporter:…

- Haosul de pe aeroportul din Kabul continua. Focuri de arma au fost auzite in apropierea aeroportului din Kabul. Asta se intampla dupa ce talibanii au incercat sa disperseze mulțimile mari de afgani ce vor sa paraseasca țara.

- Mii de afgani au blocat aeroportul incercand sa plece din tara, dupa ce insurgentii talibani au intrat in Kabul. Forțele americane au recurs la focuri de arma pentru a liniști mulțimea disperata.Trupele americane se afla la comanda aeroportului și ajuta la evacuarea diplomaților, dar și a civililor…

- Mii de afgani au blocat aeroportul incercand sa plece din tara, dupa ce insurgentii talibani au intrat in Kabul. Forțele americane au recurs la focuri de arma pentru a liniști mulțimea disperata.Trupele americane se afla la comanda aeroportului și ajuta la evacuarea diplomaților, dar și a civililor…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Evenimentele se desfașoara cu repeziciune, iar informațiile sunt...