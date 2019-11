Cel puțin zece persoane decedate joi în urma protestelor antiguvernamentale din Irak Cel puțin zece persoane au murit joi în timpul protestelor antiguvernamentale desfașurate în Irak, dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra lor, au informat surse medicale și din poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, preluat de Mediafax.



Șase dintre victime au fost omorâte la Bagdad, capitala Irakului, iar alte patru în orașul Basra.



În alte localitați din Irak, protestatarii au dat foc la roți și au blocat intrarea în portul Umm Qasr. Cel puțin 260 de oameni au murit de la declanșarea protestelor la 1 octombrie și pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

