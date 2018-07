Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul țarii, incident catalogat de autoritați drept un atac terorist comis de militanți afliliați gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters, potrivit…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise in urma unui atac aerian avut loc vineri intr-o zona controlata de organizatia Stat Islamic din estul Siriei, situata langa granita cu Irak, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.