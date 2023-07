Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au murit si peste o suta au fost ranite intr-o explozie la un depozit de artificii din sudul Thailandei, al carui proprietar acuzat de neglijenta a fost convocat la politie, informeaza AFP.

- Explozia - care a distrus complet mai multe apartamente de la diverse etaje ale blocului, intr-un cartier locuit, la Kiev - a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, ”probabil din cauza unei scurgeri de gaze naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram parchetul ucrainean. Two people died…

- Ancheta a autoritaților turce dupa ce in capitala țarii a avut loc o explozie la uzina de stat. Mai multe persoane au fost ranite, iar cel puțin cinci muncitori au murit. Nu se cunoaște cauza incidentului.

- Explozie in Țara Bascilor - Sunt cel puțin doi morți, autoritațile spun ca este vorba despre un dispozitiv artizanalCel putin doua persoane au fost ucise in urma unei explozii produse marti dupa-amiaza in regiunea autonoma Tara Bascilor, situata in nordul Spaniei, afirma surse din cadrul serviciilor…