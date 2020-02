Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar altele cinci sunt ranite in urma unui atac armat produs luni la bordul unui autocar, in statul american California, informeaza postul NBC News, citat de digi24.ro.

- Cel putin o persoana a murit, iar altele sunt ranite in urma unui atac armat produs luni la bordul unui autocar, in statul american California, informeaza postul NBC News, potrivit MEDIAFAX.Incidentul a avut loc la bordul unui autocar al companiei Greyhound care circula intre Los Angeles si…

- Cel puțin 11 persoane au fost impușcate duminica dimineața la Chicago, intr-un incident armat petrecut intr-o zona rezidențiala din orașul american, a informat Poliția locala, citata de CNN.Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 00:35 (08:35, ora Romaniei, n.red.

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi in statul american Rhode Island, anunta autoritatile locale, citate de NBC News, potrivit MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-un complex pentru ingrijirea batranilor din oraselul Westerly, Rhode Island. Citește…

- Un atac armat a avut loc marti dimineata intr-un spital de la Ostrava, in sudul Cehiei, in care cel putin patru persoane au fost ucise, a anuntat politia intr-un prim bilant, relateaza Reuters.

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

- Cel puțin 11 persoane au fost impușcate și ranite, duminica, in urma unui atac armat comis in Cartierul francez din orașul New Orleans, au informat autoritațile, adaugand ca un suspect a fost deja reținut, relateaza Mediafax citand postul CNN.