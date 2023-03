Stiri pe aceeasi tema

- A fost alarma, joi, in orașul Rostov pe Don (sud). Un incendiu a izbucnit intr-o cladire aparținand forțelor de patrulare la frontiera a serviciului federal de securitate FSB din Rusia. Cel puțin o persoana a murit, iar alte doua au fost ranite in urma evenimentului. Au dat vina pe scurtcircuit electric…

- Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite joi dupa o explozie urmata de izbucnirea unui incendiu intr-o cladire apartinand fortelor de patrulare la frontiera a serviciului federal de securitate FSB (fostul KGB) din Rusia, in orasul Rostov pe Don (sud), a transmis agentia de presa rusa TASS,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise, printre care doi copii și alte 50 de persoane au fost ranite, majoritatea suferind arsuri, vineri, in capitala Indoneziei, Jakarta, in urma unui incendiu urias care a izbucnit la o statie de depozitare a carburantilor operata de compania energetica de stat Pertamina,…

- Cel putin 461 de copii au murit in razboiul declansat de Rusia in Ucraina la 24 februarie 2022, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent. Au fost raniti 924 de minori, cel mai recent caz fiind cel al unui baiat de 16 ani dn Bahmut. Cel mai mare numar de victime…

- Intrarea unei cladiri rezidențiale cu cinci etaje s-a prabușit, marți, in orașul Efremov, regiunea Tula, Rusia, in urma unei explozii cauzate de o scurgere de gaze. Mai mulți oameni au fost prinși sub daramaturi, informeaza agenția rusa de știri TASS . Potrivit autoritaților locale, in urma incidentului…

- O explozie s-a produs luni in interiorul unei moschei din orasul Peshawar, situat in nord-vestul Pakistanului, unde numeroase persoane se adunasera pentru rugaciune, a anuntat un ofiter de politie.

- Incendiu devastator intr-un hotel-cazino din Cambodgia, aproape de granița cu Thailanda. Cel puțin 10 oameni au murit dupa ce flacarile au distrus complexul inalt de cateva etaje precum și o pasarela care leaga doua cladiri.