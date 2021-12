Cel puțin un mort și 9 persoane dispărute după ce o clădire din Sicilia s-a prăbușit O cladire de patru etaje s-a prabusit în localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub darâmaturi, inclusiv trei copii, relateaza ANSA si CNN.



ANSA scrie ca dupa explozia conductei cladirea a luat foc, dupa care s-a prabusit. Pompierii au reusit sa stinga focul si au început sa îi caute pe cei disparuti sub darâmaturi.



Printre cei care locuiau în cladirea respectiva se afla un cuplu tânar care urmeaza sa aiba un copil. Echipele de interventie au scos dintre

Sursa articol: hotnews.ro

