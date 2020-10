Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Delta a lovit vineri seara zona de coasta a statului american Lousiana, deja grav afectat de intemperii de cateva luni, devenind astfel a zecea furtuna din acest an care a atins uscatul in Statele Unite, un record, relateaza sambata AFP. Delta a atins uscatul in apropierea orasului de coasta…

- Centrul periculosului uragan Delta, clasat la nivelul 4 pe scara Saffir-Simpson, a atins miercuri uscatul in dreptul municipiului mexican Puerto Morelos, din statul Quintana Roo, in peninsula Yucatan, relateaza EFE. Potrivit Comisiei nationale a apelor (Conagua) din Mexic, ochiul uraganului…

- Uraganul Sally ar putea provoca inundatii istorice in regiunile de coasta ale statelor americane Mississippi, Alabama si Florida, marti noaptea si miercuri dimineata, potrivit Centrului National pentru Uragane, care se asteapta in unele zone la ploi masive, transmite Reuters.

- Chevron si Murphy Oil evacuau sambata angajatii de pe platformele lor de petrol si gaze. Royal Dutch Shell, BHP, BP si Hess au anuntat ca monitorizeaza furtuna si ca sunt pregatite sa actioneze daca va fi necesar. Furtuna tropicala Sally a trecut sambata de varful Floridei, indereptandu-se catre estul…

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernatorul Louisianei John Bel…

- Cel putin 14 persoane au murit in statele americane Lousiana si Texas din sudul Statelor Unite in urma uraganului Laura, care a facut si 31 de victime in Haiti, potrivit celor mai recente bilanturi oficiale publicate vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Guvernatorul statului Louisiana,…

- Furtuna tropicala Isaias a crescut in intensitate si a devenit un uragan de categoria 1, care se indreapta spre arhipelagul Bahamas si spre statul american Florida, au anuntat vineri dimineata reprezentantii Centrului National pentru Uragane (National Hurricane Center - NHC) din Statele Unite, citati…