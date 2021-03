Cutremurul cu magnitudinea 6 pe Richter, care s-a produs miercuri in centrul Greciei, a provocat cel putin trei raniti si prabusirea mai multor case, fiind resimtit inclusiv in tarile vecine, fara sa fie raportate decese, relateaza EFE. Trei persoane au fost ranite, dintre care una grav, in urma caderilor de caramizi si prabusirii unor acoperisuri, in timp ce alte sase au fost scoase de sub daramaturi. Foto: (c) Nikos Hadjiiakovou/Xinhua In localitatile Mesochori, cu o populatie de 551 de locuitori, si Damasi Tyrnavou, de 1.380 de locuitori, care s-au aflat in epicentrul seismului, 30 de case…