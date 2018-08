Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit joi, dupa ce au fost impuscate intr-un atac comis la un punct de verificare amplasat de autoritati in partea de est a Libiei, intre orasele Zliten si Khoms, a transmis un oficial local citat de Reuters.

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 25 de persoane au murit si 35 sunt ranite Cel putin 25 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. „Din pacate,…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 15 au fost ranite, dupa un atac armat intr-o cladire guvernamentala din orasul Jalalabad din estul Afganistanului, in cadrul caruia cel putin 40 de persoane au fost luate ostatice, relateaza Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile din Irak au denuntat "o agresiune indreptata impotriva civililor" care s-a soldat cu "martiri si raniti", potrivit declaratiilor Ministerului de Interne irakian, se arata intr-un comunicat oficial. Ministerul nu are, deocmdata, un bilant exact asupra victimelor si a pagubelor materiale.…