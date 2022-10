Stiri pe aceeasi tema

Bilantul ploilor torentiale care s-au abatut asupra Venezuelei in decursul ultimelor doua saptamani a depasit sambata 13 morti, dupa ce autoritatile locale au confirmat alte trei decese, informeaza AFP.

O alunecare de teren provocata de ploi torentiale a ucis cel putin 14 persoane si a ranit sapte in vestul Nepalului, au precizat sambata autoritatile in timp ce echipele de salvare efectuau cautari la fata locului pentru regasirea altor 10 oameni dati disparuti, informeaza Reuters.

Sapte persoane din Coreea de Sud au murit inecate ce au ramas blocate intr-o parcare subterana in timpul inundatiilor provocate de taifunul Hinnamnor, relateaza BBC.

Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, informeaza agentia DPA. Peste 30 de persoane au fost ranite, a informat televiziunea de stat chineza.

Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite in furtuni violente, joi, in Corsica, anunta Prefectura maritima, relateaza AFP.

Autoritațile ucrainene au actualizat numarul victimelor provocate de explozia unei mine pe o plaja din Odesa. Inca o persoana a murit, iar bilanțul deceselor a ajuns la trei, potrivit Sky News.

Douazeci de persoane sunt inca date disparute dupa explozia puternica si incendiul care a urmat, produse duminica intr-o zona comerciala din Erevan, potrivit unor surse locale citate de EFE.

O racheta a lovit un bloc din Donețk iar autoritațile ucrainene anunța ca cel puțin șase persoane au murit. De asemenea, zeci de persoane sunt disparute, iar salvatorii le cauta printre ruine, potrivit Sky News.