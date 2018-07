Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, din totalul celor care au sustinut examenul de titularizare, 211 candidati au obtinut note mai mici de 5, o parte dintre acesti candidati avand o experienta considerabila la catedra. Un exemplu este Ana Altam, din Ruginoasa, care a sustinut examenul scris pentru un post de educator. Desi…

- sistemele informatice ale unor operatori de sateliti, contractori din domeniul apararii si ale unor companii de telecomunicatii din Statele Unite si sud-estul Asiei, a anuntat marti compania de securitate cibernetica Symantec, transmite Reuters.

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Frica de distrugere totala ar trebui sa opreasca puterile globale din a se ataca intre ele, pentru ca exista riscul de a porni Al Treilea Razboi Mondial, potrivit CNBC. „Intelegerea faptului ca Al Treilea Razboi Mondial va fi sfarsitul civilizatiei, ar trebui sa ne opreasca din a face mutari…

- Evenimentul istoric prin care Statele Unite si-au mutat oficial ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a fost umbrit de violentele din Fasia Gaza. Cel putin 55 de oameni au fost ucisi ieri, iar alte cateva sute au fost raniti, in timp ce zeci de mii de palestinieni au incercat…

- Facebook ii va intreba pe utilizatorii europeni in ce surse de stiri au incredere, pentru a decide daca sa extinda sau nu o schimbare in News Feed pe care a facut-o deja in Statele Unite in acest an, obiectivul fiind filtrarea informatiilor false, transmite Reuters.

- Presedintele francez a fost ovationat in Congresul Statelor Unite. A tinut un discurs in fata camerelor reunite - o onoare de care se bucura putini oaspeti straini. Emmanuel Macron le-a amintit alesilor americani ca si ei sunt responsabili de pacea si ordinea mondiala si nu a ezitat sa faca aluzii la…