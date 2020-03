Cel puţin şase victime în închisoarea din Modena, după ce deţinuţii s-au revoltat împotriva interzicerii vizitelor Sase detinuti au murit, iar doi gardieni au fost luati ostatici si ulterioreliberati, in revoltele declansate in penitenciarele din Italia de masurile menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor din inchisori, relateaza Reuters. Guvernul italian a impus prin decret o limitare a contactelor intre detinuti si rudele acestora. Detinutii au voie sa discute cu vizitatori doar la telefon sau prin alte mijloace de comunicare la distanta, pana la 22 martie, conform News.ro. Incendii au fost provocate in mai multe inchisori, cauzand pagube… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

