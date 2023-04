Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise intr-un atac cu arme de foc urma unor focuri de arma, in orasul Louisville, din statul american Kentucky. Alte șase persoane au fost ranite și transportate la spitalele locale, inclusiv un ofițer de poliție, informeaza Digi24. Incidentul s-a petrecut in zona centrala…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un barbat a deschis luni focul intr-o scoala din statul american Tennessee, anunta autoritatile locale, conform Mediafax.Incidentul armat a avut loc intr-o scoala generala din orasul Nashville. Fii la curent…

- Suspectul, identificat ca fiind Charles Slacks Jr., in varsta de 42 de ani, a comis atacul armat in casa fostei sale soții din Sumter, statul american Carolina de Sud, marți, in jurul orei locale 22:00, informeaza ABC News . Atacatorul ar fi tras mai intai asupra unui barbat care se afla in curtea casei,…

- Un nou atac armat in Germania, la o zi dupa masacrul din Hamburg! Un individ inarmat a luat mai mulți ostatici intr-o farmacie. Sute de agenti ai politiei germane au fost mobilizati in orasul Karlsruhe, unde un individ a luat ostatice mai multe persoane intr-o farmacie. Surse din cadrul serviciilor…

- Șase persoane au murit, inclusiv doi copii, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire cu 17 etaje din centrul Moscovei. Alte noua persoane au fost ranite. 200 de localnici au fost evacuati. Focul a fost stins la miezului nopții, dupa trei ore de la apelul de urgenta.

- V. S. Un scandal monstru izbucnit intre mai multe persoane, in centrul orașului Mizil, s-a lasat cu reținerea a trei barbați, la finalul saptamanii trecute. Potrivit IPJ Prahova, sambata, in jurul orei 12:45, polițiștii din cadrul Poliției orasului Mizil au fost sesizați ca in centrul orașului are loc…

- Doua dintre victime au fost grav ranite, iar alte opt se confrunta cu rani care nu le pun viața in pericol, dupa ce au fost impușcate, luni, pe strada, in orașul Lakeland, Florida, SUA, a transmis poliția locala, citata de ABC News . „Unul este in operație, iar celalalt urmeaza sa fie operat. Unul a…

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui atac cu cuțitul, la Gare du Nord din Paris. Poliția a deschis focul asupra agresorului pentru a-l neutraliza. Un atac cu cuțitul a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 6:45, in Gare du Nord din Paris. Șase persoane au fost ranite…