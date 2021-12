Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia), a spus Ministerul bulgar…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineața la o școala din regiunea Maradi, situata in sudul Nigerului, producand zeci de victime in randul copiilor, dupa ce salile de clasa construite in colibe de paie au luat foc, informeaza BBC . In urma incendiului care i-a prins la ore, in școala, cel puțin…

- Cel puțin 18 oameni au murit in urma prabușirii unei mine artizanale de aur in sudul Nigerului, in apropiere de granița cu Nigeria, potrivit autoritaților locale, citate de Times of India. „Bilanțul provizoriu este de 18 persoane, pe care le-am inmormantat in aceasta dimineața, a spus Adamou…

- Bilantul victimelor provocate de inundatiile din sudul Italiei este in crestere. Cel putin doi oameni au murit, iar unul a fost dat disparut in urma ploilor abundente, care nu mai inceteaza de patru zile.

- Bilantul in urma ploilor abundente care au afectat in ultimele trei zile statul Nepal unde au declansat alunecari de teren si viituri a crescut la 77 morti, miercuri, dupa ce salvatorii au recuperat alte 34 de cadavre, au anuntat autoritatile, informeaza Reuters. Douazeci si patru de decese…

- "Serviciul postal ancheteaza un atac armat care a avut loc mai devreme" in orasul Memphis, a informat posta americana intr-un comunicat."Trei angajati au murit. In prezent nu mai exista nicio amenintare", a precizat US Post.Atacatorul este unul dintre cei trei angajati care au murit si se pare ca s-a…

- Sapte oameni au murit in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, a anuntat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode. Anterior, autoritatile anuntasera ca sunt 9 oameni morti in incendiul de la Constanta. AGERPRES Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri…