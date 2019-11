Cel puțin șase moți după ce autoritățile au deschis focul asupra protestatarilor din Irak Cel puțin șase persoane au murit dupa ce forțele de ordine au deschis focul asupra protestatarilor care au participat luni la manifestațiile desfașurate în Irak, scrie Mediafax, citând Reuters.



Cinci persoane au murit luni la Bagdad, în urma protestelor violente, iar alta a fost ucisa în orașul Shatrah, aflat în sudul Irakului. Peste 250 de persoane au fost ucise în Irak de la declanșarea unor ample proteste antiguvernamentale la începutul lunii octombrie.



Manifestanții sunt nemulțumiți de activitatea Executivului, situația economica a…

