Cel puţin şase morţi şi patru răniţi în sud-estul Spaniei, după ce un club de noapte a luat foc Cel putin sase persoane au murit, iar cel putin alte patru au fost ranite, duminica, intr-un incendiu intr-un club de noapte, la Murcia, in sud-estul Spaniei, anunta pompierii, care precizeaza ca bilantul ”ar putea creste” in orele urmatoare, relateaza AFP. In acest stadiu, ”bilantul este de sase morti”, anunta salvatorii, care au putut intra in cladire, situata in cartierul Atalayas, la Murcia, dupa ce au fost alertati, catre ora locala 6.00 (7.00, ora Romaniei) cu privire la incendiul care a izbucnit in clubul de noapte. Douasprezece vehicule de pompieri se aflau la fata locului, la clubul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

