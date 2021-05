Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu foc de arma, deschis la intamplare, a avut loc joi seara, tarziu, intr-un centru al grupului de transport de colete și corespondența FedEx din Indianopolis, localitate situata in centrul Statelor Unite. Opt persoane au fost ucise și mai multe ranite. Agresorul s-a sinucis, a anunțat poliția.…

- Zece persoane, printre care un politist, au fost ucise intr-un atac armat petrecut luni intr-un supermarket din orasul Boulder, situat in apropierea Muntilor Stancosi din statul american Colorado, au comunicat autoritatile locale, anuntand al doilea incident grav de acest fel din ultima saptamana in…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și alta a fost ranita, marți, dupa focuri de arma trase intr-un salon de masaj intr-o suburbie din Atlanta, iar alte patru persoane au fost ucise in alte doua saloane SPA din Atlanta.Anchetatorii au transmis ca incearca sa stabileasca daca exista vreo legatura…

- Cel putin 15 persoane au fost impuscate, doua dintre ele mortal, duminica, in timpul unei petreceri improvizate intr-un garaj din Chicago, relateaza AFP preluat de news.ro Vezi și: Florin Cițu, dupa ședința CNCCI: Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a fi precauți “Unul…

- Un adolescent a fost ucis, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs pe o strada din Brooklyn, anunta Politia din New York. Un individ a deschis focul dintr-un vehicul spre un grup de persoane care se aflau pe un trotuar, in zona Strazii 82 est (Farragut/Canarsie),…

- Un atac armat asupra participantilor la o petrecere din Mexic s-a soldat sâmbata cu cel putin 11 morti, transmite dpa, citata de Agerpres."Cadavrele a zece barbati cu rani de gloante au fost gasite pe trotuar", a comunicat procuratura din statul Jalisco. În casa unde avea loc…

- Circumstantele in care au avut loc tirurile raman incerte.Potrivit politiei, o persoana a fost retinuta, dar nu este clar in ce masura are legatura cu incidentul.„Am retinut o persoana si am recuperat de la fata locului doua arme de foc. Incercam sa stabilim exact daca respectiva persoana are vreo legatura…

- Zeci de mașini au fost facute praf intr-un accident de proportii, pe o autostrada interstatala din Texas, Statele Unite. Cel putin 6 morti si 65 de raniti este bilantul tragic al impactului devastator produs joi dimineata. Peste 100 de masini facute praf, 6 morti si 65 de raniti, dupa un carambol de…