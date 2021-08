Cel puţin şase incendii de vegetaţie din Turcia sunt încă scăpate de sub control Turcia se lupta pentru a 12-a zi consecutiva cu cele mai grave incendii de padure din ultimii zece ani, cel putin sase incendii nefiind inca sub control duminica, potrivit cifrelor oficiale, relateaza DPA. Fortele de interventie se concentreaza in principal in provincia Mugla din vestul Turciei, unde vantul a ingreunat eforturile de stingere a incendiilor. Un incendiu din provincia Aydin, despre care se credea ca este sub control, a fost reaprins de vant, dupa cum a relatat postul de televiziune NTV. Intre timp, situatia din Antalya, in sudul Turciei, s-a mai linistit. Potrivit autoritatilor locale,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

