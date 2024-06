Cel puțin șapte persoane au murit în urma furtunilor violente care au lovit Franța, Elveția și Italia Furtunile violente și ploile torențiale care au lovit Franța, Elveția și Italia in acest weekend s-au soldat cu cel puțin șapte morți, potrivit primelor date furnizate duminica de autoritatile locale, relateaza The Guardian.Trei persoane cu varste cuprinse intre 70 și 80 de ani au murit sambata in regiunea Aube, din nord-estul Franței, dupa ce un copac smuls din radacini de vantul puternic le-a strivit mașina cu care se deplasau, au transmis autoritațile locale pentru Agenția France-Presse. Un al patrulea pasager din mașina se afla in stare critica la spital. In Elveția, patru persoane au murit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile cu vint cu vijelii și grindina, care au cuprins nordul Franței de miercuri pina joi, au provocat pagube mari culturilor și au dus la moartea unei persoane. Despre acest lucru relateaza BFMTV, scrie „Adevarul european”. Decesul din cauza intemperiilor s-a produs in comuna Courmel, situata la…

- Potrivit poliției, in weekend, trupul unei femei de 22 de ani, din Franța, a fost descoperit intr-o cladire abandonata din Valle d'Aosta, situata in nordul Italiei. Conform rapoartelor CNN, tanara cauta o locație presupus bantuita, relateaza News.ro. The post CRIMA INFIORATOARE Cadavrul unei tinere…

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d’Aosta din nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, informeaza News.ro, conform CNN. Aceasta a spus familiei planurile sale inainte de a parasi satul de langa…

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta, in nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, potrivit politiei, relateaza CNN, potrivit news.ro.

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta din nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, informeaza News.ro, conform CNN.

- O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d’Aosta, in nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, potrivit politiei, relateaza CNN. Ea a povestit familiei despre planurile sale inainte de a parasi satul…

- O tanara de 22 de ani de origine franceza, al carei cadavru drenat de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d'Aosta, in nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei din comuna La Salle, pentru CNN.Tanara a spus familiei despre…

- O cautare de stafii s-a terminat tragic pentru o tanara de doar 22 de ani din Franța, care a fost gasita moarta weekendul trecut intr-o biserica parasita din Valle d' Aosta, situata in nordul Italiei.