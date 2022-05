Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte oameni au murit dupa declansarea unui incendiu pe un feribot, in Filipine. 120 de pasageri au fost salvați, ei fiind nevoiti sa sara peste bord, potrivit declarațiilor transmise de paza de coasta si de martori.

- Un incendiu declansat accidental intr-o cladire cu mai multe etaje din New Delhi vineri s-a soldat cu 27 de morti, au anuntat serviciile de interventie indiene, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sase persoane si-au pierdut viata joi dupa ce un incendiu a izbucnit in Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Aparare Aerospațiala de pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Mai mulți angajați ai institutului au fost nevoiți sa sara pe ferestrele de…

- Cel putin 121 de persoane au murit si peste 200.000 de locuitori au fost stramutati in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de prima furtuna care a lovit Filipine in acest an, au anuntat autoritatile joi, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Alunecarile de teren si inundatiile cauzate de furtuna tropicala Megi s-au soldat cu cel putin 58 de morti in Filipine, potrivit ultimelor rapoarte oficiale publicate miercuri, noteaza Le Figaro.

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…