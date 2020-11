Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unei alunecari de teren in El Salvador, a anuntat Agentia de gestionare a dezastrelor, relateaza sambata dpa. Circa 40 de case au fost ingropate sub pamant in momentul in care versantii vulcanului San Salvador au inceput…

- Echipele de salvare din Vietnam au descoperit cadavrele a 22 de soldati ingropati de alunecarile de teren, au declarat luni autoritatile locale, potrivit carora bilantul provizoriu al intemperiilor se ridica la cel putin 90 de morti, potrivit DPA. Alunecarile de teren au inceput in provincia vietnameza…

- Echipele de salvare din Vietnam au descoperit cadavrele a 22 de soldati ingropati de alunecarile de teren, au declarat luni autoritatile locale, potrivit carora bilantul provizoriu al intemperiilor se ridica la cel putin 90 de morti, potrivit DPA.Alunecarile de teren au inceput in provincia…

- Inundatiile declansate de ploile torentiale care au afectat regiuni din sudul si vestul Indiei au provocat decesul a cel putin 94 de persoane si au distrus numeroase drumuri, locuinte si culturi agricole, au anuntat vineri autoritatile, citate de agentia DPA. Statul sudic Telangana a fost cel mai afectat…

- ​Cel puțin 22 de persoane date disparute sâmbata dupa intemperiile care au afectat Franța și Italia sunt cautate în zona de frontiera, în trecatoarea Col de Tende, a informat Protecția Civila italiana pentru AFP.„Exista 22 de disparuti în Col de Tende, zona de trecere…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 19 au fost ranite in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au afectat, incepand din luna august, Burkina Faso, a anuntat ministrul Culturii, Abdoul Karim Sango, citat joi de AFP. Tara a decretat stare de dezastru natural. Intreaga regiune Sahel…

- O alunecare de teren si inundatiile cauzate de ploile torentiale au provocat decesul a cel putin 41 de persoane, in ultima saptamana, in Nepal si India, au anuntat autoritatile luni, inainte de incheierea sezonului musonic care, in acest an, a lasat in urma sute de morti in Asia de Sud, relateaza…