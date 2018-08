Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe un lac in statul american Missouri. Tragedia a avut loc in timpul unei furtuni violente, relateza Reuters și BBC News. La bordul vasului se aflau aproximativ…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.