- Cel putin zece persoane au murit dupa o noua serie de cutremure, dintre care unul cu magnitudinea 6,9, care s-a produs in insula indoneziana Lombok, la doar doua saptamani dupa ce doua seisme foarte puternice au afectat insula. Un cutremur de 6,3 magnitudine s-a produs in zona duminica. 12 ore mai tarziu,…

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, potrivit Agerpres. Cutremurul s a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe un lac in statul american Missouri. Tragedia a avut loc in timpul unei furtuni violente, relateza Reuters și BBC News. La bordul vasului se aflau aproximativ…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.