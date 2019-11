Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat trei morti si 150 de raniti.

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat trei morti si 150 de raniti.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, informeaza DPA. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Tirana, 149km…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Cutremurul a avut epicentrul intre orasul port Durres si capitala la o adancime mica, de 10 km. Doi purtatori de cuvant ai Guvernului de la Tirana au declarat pentru Reuters ca cele mai mari pagube produse cladirilor au fost la Durres si cateva persoane au fost duse la spitalul din Tirana. Intrebat…

- CUTREMUR PUTERNIC: sunt cel putin 20 de morti, inclusiv un bebelus si peste 100 de raniti si 2000 de persoane evacuate Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 5,8 grade s-a produs marti in nord-estul Pakistanului, fiind simtit puternic, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul s-a produs la ora 16.01 (14.

- Peste 20 de persoane au fost ranite usor si au fost spitalizate, dar nu exista morti, a anuntat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Albana Qajaj.Aceasta a precizat ca ranile sunt usoare si au fost provocate de caderea unor obiecte sau bucati de ziduri sau au fost persoane care…