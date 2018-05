Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de marfa si unul de pasageri s-au ciocnit luni seara, in sudul Germaniei, potrivit operatorului de transport Deutsche Bahn. Cel putin doua persoane au murit si in jur de 14 au fost ranite in urma coliziunii, relateaza Deutsche Welle.

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma unui atac sinucigaș ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, conform unui purtator de cuvant al autoritaților, a anunțat Reuters. Atacatorul s-a aruncat in aer chiar in incinta cladirii, iar alte persoane au incendiat…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Un atac al grupari teroriste Biki Haram s-a soldat cu numeroase victime la Maiduguri. Bilantul preliminar indica 18 morti si 84 de raniti.Maiduguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist.

- Cel putin zece oameni au murit, iar sase au fost raniti intr-o localitate din India, dupa ce hotelul in care se aflau s-a prabusit. Potrivit autoritatilor, tragedia s-a produs dupa ce o masina a derapat si a intrat in plin in cladire.

- Accident rutier grav in Filipine. Cel puțin 19 oameni au murit, iar alți 17 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie.Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt internate in stare grava.

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un membru al gruparii talibane s-a sinucis cu o bomba la un sediu al politiei, aflat la o periferie a orasului pakistanez Lahore, relateaza site-ul agentiei Reuters.