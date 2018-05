Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters.



Cel putin trei explozii au rasunat, potrivit Reuters, langa administratia de finante din oras, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Attahullah Khogyani, provincie aflata langa frontiera Afganistanului. Atacatori au patruns in cladire, unde au loc lupte cu fortele de securitate, a adaugat el.

…