Stiri pe aceeasi tema

- Caderile masive de zapada au provocat haos in Turcia, unde cel putin trei persoane si au pierdut viata in urma unui accident de autobuz produs duminica, 23 ianuarie, in Istanbul, a relatat agentia de presa Anadolu, preluata de DPA.Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce soferul autocarului a pierdut…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce soferul autocarului a pierdut controlul vehiculului care s-a prabusit apoi intr-un sant, potrivit agentiei de presa.Circulatia prin stramtoarea Bosfor din Istanbul a fost sistata temporar pe ambele maluri din cauza vizibilitatii scazute.In provincia Tokat…

- Caderile masive de zapada au provocat haos in Turcia, unde cel putin trei persoane si-au pierdut viata in urma unui accident de autobuz produs duminica in Istanbul, a relatat agentia de presa Anadolu, preluata de DPA. Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce soferul autocarului a pierdut…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 13 au fost ranite sâmbata într-un lacas de cult din Kashmirul indian, a indicat un reprezentant al autoritatilor, citat de AFP, citat de Agerpres. "Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si 13 sunt ranite", a declarat acest responsabil,…

- Cel putin 25 de persoane au murit in decurs de cateva zile in Turcia, iar alte aproximativ 20 au fost spitalizate dupa ce au consumat alcool contrafacut, in mai multe provincii din tara, potrivit presei turce, relateaza AFP. Potrivit postului Haberturk, sapte dintre aceste persoane au decedat in cartierul Esenyurt,…

- Cel putin patru persoane au murit si alte nouasprezece au fost ranite, luni, in orasul Istanbul, afectat de rafale puternice de vant, a anuntat municipalitatea, informeaza AFP. „Patru persoane, inclusiv un cetatean strain, si-au pierdut viata, iar 19 dintre concetatenii nostri au fost raniti, dintre…

- Cel putin patru persoane au murit si alte nouasprezece au fost ranite, luni, in orasul Istanbul, afectat de rafale puternice de vant, a anuntat municipalitatea, informeaza AFP. "Patru persoane, inclusiv un cetatean strain, si-au pierdut viata, iar 19 dintre concetatenii nostri au fost raniti,…

- Cel putin opt persoane au murit si mai multe ranite dupa ce multimea s-a panicat, vineri seara, la festivalul de muzica Astroworld din Houston, in sudul Statelor Unite, au anuntat autoritatile, scrie AFP, potrivit news.ro. „Multimea a inceput sa se miste in fata scenei. Asta a creat un inceput…