- Cel putin 12 oameni au fost ucisi intr-o explozie survenita la o moschee din apropiere de Kabul in timpul rugaciunii de vineri, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Reuters. Explozia s-a produs in interiorul moscheei din districtul Shakar Darah, din provincia Kabul, a mentionat Ferdaws Framurz,…

- Din primele informații, explozia s-a produs in interiorul moscheei din districtul Shakar Darah, provincia Kabul, relateaza The Telegraph.Cateva zeci de persoane au fost ranite in explozia in care a fost folosit un dispozitiv improvizat. Deflagrația are loc a doua zi dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu…

- Atacul a avut loc duminica, intr-o provincie din sudul țarii, potrivit Reuters. Autoritațile au anunțat ca 28 de oameni au fost raniți, printre aceștia aflandu-se mai mulți copii și femei. Atacul nu a fost revendicat, dar autoritațile il atribuie talibanilor. In ultima perioada, violențele s-au intensificat…

- Peste 40 de oameni au fost ucisi, astazi, dupa un atentat cu bomba langa o scoala de fete din Kabul, capitala Afganistanului. Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atentat produs astazi in orasul Kabul, capitala Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor…

- Cel putin sapte oameni si-au pierdut viata si 14 au fost raniti dupa ce zeci de autovehicule care stateau la coada pentru a primi permisiunea sa intre in capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, intre ele mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, de unde a si pornit focul, transmite duminica…

- Cel putin 9 oameni si-au pierdut viata si 14 au fost raniti dupa ce zeci de autovehicule care stateau la coada pentru a primi permisiunea sa intre in capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, intre ele mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, de unde a si pornit focul, transmite duminica…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs vineri seara in Afganistan, anunta autoritatile locale, conform site-ului ToloNews.com. Un vehicul-capcana a explodat in fata unui motel din oraselul Pul-e-Alam, situat la circa 60…

- Incidentul a avut loc miercuri seara intr-un district al provinciei Wardak, unde fortele guvernamentale afgane lupta impotriva militiilor locale."Elicopterul nostru a fost doborat", a declarat presedintele afgan, Ashraf Ghani, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential, promitand ca cei responsabili…