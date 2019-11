Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost impuscate, dintre care mai multe mortal, intr-un atac armat care a avut loc duminica seara intr-o resedinta din orasul Fresno, in statul american California, a anuntat politia, potrivit AFP si Reuters, care citeaza si un bilant din media

- Cel puțin patru persoane au murit și alte șase au fost ranite in orașul Fresno din statul american California in urma unui atac armat, informeaza CNN.Citește și: Chile, zguduita de o criza sociala fara precedent - Liderul chilian condamna violențele comise de poliție: 'A fost un recurs excesiv…

- Cel puțin 15 persoane au murit in provincia Yala din sudul Thailandei, avand o populație majoritar musulmana, dupa ce mai mulți suspecți insurgenți au atacat miercuri un punct de control local, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Suspecții, presupuși a fi separatiști insurgenți,…

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, a suferit un mic accident in locuința sa din Plains, statul Georgia, dar ”se simte bine”, astfel ca a luat parte duminica seara la un eveniment in Nashville, Tennessee, au anunțat reprezentanții acestuia, potrivit Reuters, potrivit…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform…

- Cel puțin patru persoane au murit și alte 26 au fost ranite dupa ce un autobuz cu turiști a ieșit de pe carosabil in apropierea Parcului Național Bryce Canyon din statul american Utah, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Turiștii de la bordul autobuzului erau…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP,