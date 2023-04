Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise si altele sunt ranite dupa ce o persoana inarmata a deschis focul la o petrecere de ziua de nastere a unei adolescente in orasul Dadeville din sudul Statelor Unite, au anuntat duminica politia si presa locala, transmite AFP, potrivit Agerpres.Mobilul atacatorului…

- Patru persoane au fost ucise și cel puțin alte 16 au fost ranite in Dadeville, statul Alabama, in weekend, dupa ce o petrecere „Sweet-16” a devenit violenta, scrie The Independent.Party-ul a avut loc sambata seara la Mahogany Masterpiece Dance Studio, au declarat martori. La petrecere au inceput…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv un copil, dupa ce mai mulți barbați inarmați au deschis focul, sambata, intr-o piscina publica din Cortazar, statul Guanajuato, Mexic, potrivit autoritaților locale, informeaza CNN . Un martor al atacului a declarat ca barbații inarmați au intrat in parcul…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la o inmormantare din Washington, dupa o slujba pentru un tanar de 24 de ani care a fost impușcat mortal luna trecuta. In timp ce persoanele in doliu se ingramadeau sa iasa din casa funerara, in jurul orei 12.18,…

- Sunt cel puțin șase persoane impușcate, intre care și un polițist, in urma atacului armat din Louisville, Kentucky. Atacatorul a fost anihilat, susține presa americana, iar incidentul a luat sfarșit.

- Cel putin trei persoane au fost ucise vineri de o puternica tornada care a maturat statul Arkansas, din sudul Statelor Unite, in timp ce prabusirea partiala, din cauza furtunilor puternice, a unui teatru aflat mai la nord s-a soldat cu cel putin un mort si 28 de raniti, au anuntat

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un barbat a deschis luni focul intr-o scoala din statul american Tennessee, anunta autoritatile locale, conform Mediafax.Incidentul armat a avut loc intr-o scoala generala din orasul Nashville. Fii la curent…

- Cel putin 32 de persoane au murit si alte 85 au fost ranite, marti seara, cu putin inainte de miezul noptii, dupa ce un tren de pasageri, care transporta peste 350 de oameni, s-a ciocnit cu un marfar in Grecia. La fața locului au intervenit 150 de pompieri și 40 de ambulanțe, au anunțat autoritațile…