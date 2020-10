Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte 120 au fost ranite dupa un puternic seism care a provocat prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de Ministerul turc al Sanatatii, informeaza Reuters . „Din pacate, patru dintre compatriotii nostri si-au pierdut…

- Blogger-ul se afla chiar intr-un live streaming n momentul in care cladirea a inceput sa se miște. In imaginile postate pe Twitter se vede cum cladirea este zguduita puternic timp de cateva zeci de secunde! VIDEO "Minitsunami", pe Insula Samos din Grecia, in urma cutremurului. Imaginile dezastrului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

