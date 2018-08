Stiri pe aceeasi tema

- Sase membri ai fortelor de securitate tunisiene au fost ucisi duminica intr-un atac terorist in sud-vestul Tunisiei, a indicat Ministerul tunisian de Interne, citat de AFP. Este vorba de atacul cel mai sangeros din ultimii peste doi ani din Tunisia. Potrivit ministerului, o mina a explodat, ''omorand…

- Peste 18.000 de persoane au fost concediate in Turcia in baza unui decret publicat duminica in Jurnalul oficial. Intre cei concediati se afla numerosi membri ai fortelor de ordine si profesori, transmit AFP si Reuters. In decret se regasesc numele a 18.632 de persoane, dintre care peste…

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Autoritatile turce au arestat, dupa alegerile generale desfasurate duminica, 324 de membri ai serviciilor de securitate suspectati de implicare in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 15 membri ai fortelor de securitate din Afganistan au fost ucisi luni dimineata, dupa ce militanti talibani au atacat un post de securitate in nordul provinciei Kunduz, au anuntat oficiali afgani, informeaza dpa.

- Patru membri ai staff-ului armatei ruse au fost ucisi in timpul unor lupte din estul provinciei siriene Deir al-Zor, conform agentiei Interfax, care citeaza Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters.

- Cel putin 12 membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cel mai recent val de atacuri ale talibanilor in mai multe parti din provincia estica Ghazni, transmite dpa, citand responsabili locali.

