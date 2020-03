Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 54 de cazuri de contaminare. California a inregistrat 54 de cazuri cu coronavirus, cele mai multe din SUA. De asemenea, o nava de croaziera…

- Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess, unde se afla mai mulți romani, a crescut cu 67, sambata, in vreme ce oficialii SUA au anunțat ca vor lua masuri pentru evacuarea cetațenilor americani, noteaza South China Morning Post.Alte 67 de persoane aflate in…

- Deși a insistat ca riscul infectarii cetațenilor americani este scazut, administrația americana a declarat vineri coronavirusul o urgența pentru sanatatea publica și a anunțat pasul extraordinar de interzicere a intrarii în Statele Unite pentru cetațenii straini care au vizitat recent China.În…

- Bilantul epidemiei coronavirus, un virus din familia SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri confirmate în China, unde s-au înregistrat 81 de decese de la începutul raspândirii sale, în decembrie, pornind din orasul chinez Wuhan. Redam în…

- Ministerul Roman al Afacerilor Interne a anuntat ca este pregatit sa ofere ajutor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Australia. Pe de alta parte, Statele Unite au anuntat ca vor dona aproape un miliard si jumatate de dolari pentru a reface regiunile mistuite de flacari. California a trimis…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs, marti dupa-amiaza, in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti.