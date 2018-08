Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in incidente armate multiple la Chicago, in weekend, cele mai multe atribuite unor ganguri care afecteaza viata celui de-al treilea oras american, relateaza AFP, potrivit adevarul.ro.

- Patru persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite in atacuri armate comise in doar cateva ore in orasul american Chicago, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Incidentele armate au avut loc in doar sapte ore, in cursul noptii de sambata spre duminica,…

- Cel putin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul tarii, incident catalogat de autoritati drept un atac terorist comis de militanti afliliati gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin 34 de persoane au fost declarate moarte în urma scufundarii feribotului din apropierea coastelor insulei Sulawesi din Indonezia, la bordul caruia se aflau 189 de persoane, 155 dintre acestea fiind salvate, dupa anuntul facut miercuri de autoritatile indoneziene,

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.