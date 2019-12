Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte cateva au fost ranite in urma unei explozii izbucnite joi in vestul Iranului din cauza unei scurgeri de gaze, informeaza presa iraniana, citata de site-ul postului Euronews, conform Mediafax."Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar din nefericire cinci…

- ​Cel puțin 57 de persoane au murit dupa ce o ambarcațiune care transporta 150 de imigranți s-a scufundat miercuri pe coasta Mauritaniei, a informat agenția ONU pentru Migrație, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Autoritațile din Mauritania au informat ca 57 de persoane au murit dupa…

- Cel puțin 15 persoane au murit miercuri in estul Republicii Democrate Congo in urma unui atac al unor rebeli islamiști, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta Atacul a avut loc in satul…

- Alunecarile de teren in urma ploilor torentiale au provocat moartea a cel putin 29 de persoane in vestul Kenyei, a anuntat sambata ministrul de Interne din aceasta tara, potrivit agerpres.ro.

- Alunecarile de teren in urma ploilor torentiale au provocat moartea a cel putin 29 de persoane in vestul Kenyei, a anuntat sambata ministrul de Interne din aceasta tara, potrivit AFP, transmite Agerpres. "Confirmam cu tristete ca 12 persoane din Tapach si Parua, in regiunea Pokot South, si 17 din Tamkal,…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șase au fost ranite in urma unui atac comis marți dimineața, ce a vizat o cladire din capitala siriana Damasc, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.ro.Cladirea se afla in apropierea ambasadei libaneze, intr-o zona in care se afla…

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata sambata dimineata dupa ruperea unui baraj in regiunea Krasnoiarsk din Siberia, a anuntat Ministerul rus al situatiilor de urgenta, citat de TASS, Reuters si dpa, transmite Agerpres.

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…