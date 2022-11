Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat alunecari de teren pe insula Ischia din Italia. Presa locala mentioneaza ca, cel putin, 8 oameni au murit, iar mai multi sunt dati disparuti. Numarul victimelor s-ar putea sa se modifice in urmatoarele ore.

- Insula elena Creta, destinatie de vacanta pentru multi romani, a fost lovita de o furtuna care a provocat inundatii devastatoare. O persoana a murit si multi oameni sunt dati disparuti. Operatiunile de cautare sunt ingreunate de vantul foarte puternic si ploaia care inca nu a stat. Cea mai afectata…

- Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren ce au avut loc in vestul Nepalului in ultima saptamana, informeaza Digi24. Cea mai mare parte a ploilor musonice a lovit provincia Karnali din nord-vest, unde mii de locuitori au fost evacuati, au declarat oficialii. Sute de case…

- „Actionam pentru a gasi persoanele care sunt inca date disparute, aceasta este principala noastra sarcina in acest moment si trebuie sa ne concentram asupra acesteia”, a declarat ministrul de Interne.

- Cel puțin zece persoane au murit și alte patru sunt date disparute ca urmare a ploilor abundente și a inundațiilor care au lovit joi noaptea regiunea Marche din centrul Italiei, relateaza dailymail care citeaza postul de radio RAI.