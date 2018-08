Cel puţin opt morţi, în confruntări la graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan Cel putin opt persoane au fost ucise si alte noua ranite in confruntari la granita dintre Afganistan si Tadjikistan, au anuntat luni oficiali afgani, relateaza dpa.



Printre cei ucisi s-au aflat doi cetateni tadjici care se aflau in partea lor de frontiera atunci cand barbati inarmati au trecut din Afganistan si au tras asupra masinii lor duminica, potrivit oficialilor tadjici.



Atacatorii s-au retras apoi in cartierul Darqad din Afganistan, unde pozitiile lor au fost bombardate de elicoptere de atac, potrivit unor oficiali afgani. Cel putin sase dintre atacatori au murit.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion tadjik sau rus a bombardat duminica districtul afgan Durqad, situat in provincia Takhar (nord-est), dupa izbucnirea unor confruntari in apropiere de granita cu Tadjikistanul, a indicat luni un oficial guvernamental afgan, citat de Reuters. Purtatorul de cuvant al politiei din…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI).…

- Cel putin 15 membri ai fortelor de securitate din Afganistan au fost ucisi luni dimineata, dupa ce militanti talibani au atacat un post de securitate in nordul provinciei Kunduz, au anuntat oficiali afgani, informeaza dpa, preia Agerpres.Incidentul a avut loc in districtul Qala-e Zal, cand…

- Cel putin 15 membri ai fortelor de securitate din Afganistan au fost ucisi luni dimineata, dupa ce militanti talibani au atacat un post de securitate in nordul provinciei Kunduz, au anuntat oficiali afgani, informeaza dpa. Incidentul a avut loc in districtul Qala-e Zal, cand mai multi…

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba s-a produs luni in vestul capitalei afgane Kabul, unde avea loc o adunare a clericilor musulmani pentru denuntarea terorismului si apeluri la pace, transmit Reuters si AFP, citand surse oficiale. Un atacator sinucigas a detonat…