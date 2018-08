Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic s a produs joi, 16 august, in sudul Italiei, in jurul orei 20:19, ora locala. Potrivit portalului emsc csem.org, seismul a avut magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, fiind un cutremur de suprafata, epicentrul fiind la o adancime de 10 km. Miscarea tectonica s a produs la 36 de kilometri…

- Bilantul prabusirii podului pe o autostrada marti la Genova, in nordul Italiei, a crescut la peste 37 de morti, dintre care trei copii, informeaza presa locala. Cinci persoane raman neidentificate.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri,...

- Zece muncitori sezonieri au murit in urma unui accident rutier produs luni in sudul Italiei, iformeaza site-ul agentiei ANSA. Un microbuz cu numere de inmatriculare bulgare s-a lovit cu un TIR, luni, pe Drumul na...

- Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor,…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Exlozia s-a produs intr-un club din cartierul El Paraiso al capitalei venezuelei. Bilantul preliminar al Politiei indica 17 morti ci cinci raniti. Tragedia s-a produs dupa ce o persoana a activat o grenada lacrimogena in interiorul clubului. Tinerii au murit asfixiati. Printre cei morti se afla si…

- Cel putin zece persoane au murit in ultimele doua saptamani in sudul Indiei din cauza virusului Nipah, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritatile indiene si citat de AFP. "Am trimis 18 esantioane (de la pacienti) pentru testare. Dintre persoanele la care rezultatul s-a intors pozitiv…