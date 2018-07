Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt imigranți, dintre care șase copii, au murit asfixiați in timp ce calatoreau ascunși intr-un camion frigorific in orașul Zavara, din vestul extrem al Libiei, a anunțat Direcția de Securitate din orașul respectiv, informeaza El Mundo, preia Mediafax.Restul persoanelor care calatoreau…

- Cel putin opt imigranti, dintre care sase copii, au murit asfixiati in timp ce calatoreau ascunsi intr-un camion frigorific in orasul Zavara, din vestul extrem al Libiei, a anuntat Directia de Securitate din orasul respectiv, informeaza El Mundo.

- Aproximativ 9.000 de migranti au fost repatriati din Libia in primele sase luni ale anului 2018, in cadrul unui program de "revenire voluntara" in tarile de origine condus de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), a declarat luni un oficial al acestei organizatii, citat de AFP, conform…

- Aproximativ 9.000 de migranti au fost repatriati din Libia in primele sase luni ale anului 2018, in cadrul unui program de "revenire voluntara" in tarile de origine condus de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), a declarat luni un oficial al acestei organizatii, citat de AFP. Potrivit lui…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat in Marea Mediterana, in 2018, in incercarea de a ajunge din Libia in tari ale Uniunii Europene, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Si aceasta cifra reprezinta numai perioada 1 ianuarie-12 iunie. Plecarile din Libia si din Tunisia catre Italia, via Mediterana, raman cele mai numeroase si cele mai mortale: in aceeasi perioada, 792 de persoane au murit in valuri. Potrivit organizatiei internationale pentru migratie (OIM), in perioada…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz, transmite duminica dpa. Agentia Frontex a UE ar…